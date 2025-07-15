Накануне реванша промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен назвал новую цифру проданных билетов на вечер бокса 19 июля. Организаторы боксерского события приближаются к аншлагу, пишет 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

Стоит узнать Реванш Усик – Дюбуа: во сколько начнется исторический бой на "Уэмбли"

Сколько билетов продано на реванш Усик – Дюбуа?

По его словам, на реванш Усик – Дюбуа уже продано более 90 тысяч билетов. Известный функционер думает, что до субботы, 19 июля, будут раскуплены все билеты, ведь Александр уже давно заработал себе имя в Великобритании.

Мы продали более 90 000 билетов. Думаю, до субботы стадион будет распродан, ведь все в Великобритании знают, кто такой Александр Усик. Он, по сути, победил каждого британского боксера, поэтому здесь его очень хорошо знают. Он побеждал Дэниела, хоть это был и противоречивый бой. Но Дюбуа с тех пор имеет очень удачную серию – три замечательные победы над сильными соперниками,

– сказал Уоррен.

Промоутер добавил, если Дюбуа победит Усика в реванше, то регулярно будет боксировать на "Уэмбли", а билеты будут разлетаться словно горячие пирожки.

Справка. Дюбуа второй раз подряд будет боксировать на легендарной лондонской арене. В сентябре прошлого года Даниэль нокаутировал в 5-м раунде Энтони Джошуа на "Уэмбли". Зато Усик впервые и пока последний раз до 19 июля дрался на этом стадионе 31 октября 2020-го года. Тогда Александр победил по решению судей Дерека Чисору.

Напомним, что Усик в прошлом году дважды победил Тайсона Фьюри, которого отправил на пенсию. Зато Дюбуа после первого поражения от украинца, провел три подряд победные встречи (с Джареллом Миллером, Филиппом Хрговичем и Энтони Джошуа). В первом бою Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде.

Украинский боксер 13 июля прибыл в Лондон, где посреди улиц в шутку искал Дюбуа.