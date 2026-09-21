У інтерв'ю ютуб-каналу Shizzio Чарльз розповів, що команда "Динаміта" свідомо розробляла план, який передбачав роботу на межі дозволеного. Тренер підкреслив, що попри всю повагу до статусу українського боксера, вони бачили в ньому звичайну людину, яку цілком реально перемогти.

Яке свято, на думку Чарльза, допомогло Усику перемогти

Наставник наполягає, що резонансне влучання прийшлося чітко в лінію пояса боксерських шортів, ширина якого становить близько 5 – 6 дюймів, що є дозволеною зоною для атак. Він порівняв тактику Дюбуа з діями легендарних американських чемпіонів, таких як Флойд Мейвезер та Андре Ворд, які регулярно атакували суперників джебом у лінію пояса. Чарльз запевнив, що рукавиця Даніеля перебувала по центру пояса і не опускалася нижче його краю, а сучасні технології та повтори могли б це легко підтвердити.

Окрім суто технічних нюансів, британський фахівець знайшов суб'єктивне пояснення тому, чому рефері дав Усику тривалий час на відновлення. На думку Чарльза, на рішення судді вплинула патріотична атмосфера на трибунах та контекст Дня Незалежності України.

Того дня все було проти нас. На стадіоні в Польщі зібралося 43 тисячі глядачів. Це був День Незалежності України. Тож нам довелося б нокаутувати суперника, щоб здобути перемогу. Будь-який спірний момент трактували б на його користь,

– заявив Чарльз.

Нагадаємо, що перший поєдинок між Усиком та Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у польському Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу нокаутом у дев'ятому раунді. У 2025 році боксери провели поєдинок-реванш, у якому Усик знову святкував дострокову перемогу, зупинивши британця вже у п'ятій трихвилинці.