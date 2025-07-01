До мурах: як DOROFEEVA виконала гімн України перед реваншем Усика і Дюбуа – емоційне відео
Лічені хвилини залишаються до головного бою 2025 року. Олександр Усик та Даніель Дюбуа вже готові до бою на "Вемблі" у Лондоні.
Передувало поєдинку виконання славнів України та Великої Британії. Український гімн виконала відома співачка DOROFEEVA, повідомляє 24 Канал.
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Як DOROFEEVA заспівала гімн України перед реваншем Усик – Дюбуа?
Неймовірне виконання пролунало на переповнений "Вемблі", адже на реванш продали понад 90 тисяч квитків.
Відео виконання гімну України
Нагадаємо, що на кону реваншу Усик – Дюбуа стоїть звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр вже володів цим статусом після першої перемоги у травні минулого року над Тайсоном Ф'юрі.
До слова, в андеркарді вечора боксу Владислав Сіренко сенсаційно програв Соломону Дакресу. Для українця це була дебютна поразка на профі-рингу. Натомість Даніель Лапін у важкому бою переміг за рішенням суддів іншого британця Льюїса Едмондсона.