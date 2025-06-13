Усик – Дюбуа: визначився ще один бій андеркарду реваншу у Лондоні

Вже 19 липня відбудеться довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Визначився ще один бій, який відбудеться в андеркарді вечора боксу на "Вемблі" (Лондон).

Передуватиме реваншу Усик – Дюбуа бій колишнього чемпіона світу у двох дивізіонах Лоуренс Околі. Суперником британського боксера буде чемпіон світу за версією WBC у бріджервейті Кевіна Лерени із ПАР, пише 24 Канал із посиланням на Queensberry.

Цікаво Відомий промоутер склав футбольну збірну із боксерів: яку позицію отримав Усик

Хто поб'ється в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа

Околі та Лерена позмагаються за титул WBC Silver у хевівейті, яким володіє британський боксер.



Околі – Лерена / Фото Queensberry Promotions

Лерена востаннє виходив у ринг 1 травня 2025 року, коли у третьому раунді нокаутував українця Сергія Радченка. Кевін захистив чемпіонський пояс WBC у бріджервейті. Натомість Околі провів свій останній офіційний двобій у грудні 2024-го, коли нокаутував вже у першому раунді німця Хуссейна Мехамеда.

Нагадаємо, що також Queensberry Promotions повідомила про бій українця в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа. Мова йде про повернення у ринг Даніеля Лапіна.

Також була інформація, що у рамках того вечора боксу у Лондоні хочуть побитись Джозеф Паркер, з яким у майбутньому повинен побитись переможець реваншу Усик – Дюбуа, та Мозес Ітаума.