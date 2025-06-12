19 липня 2025 року Даніель Лапін офіційно повернеться у ринг. Український чемпіон світу зустрінеться із представником Великої Британії Льюїсом Едмондсоном, повідомляє 24 Канал із посиланням на Queensberry Promotions.

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Дата і місце наступного бою Даніеля Лапіна

У професійному ринзі зійдуться два непереможні досі боксери. На кону бою стоятимуть титули IBF Intercontinental та WBA Continental, якими володіє українець.



Лапін – Едмондсон / Фото Queensberry Promotions

Відзначимо, що наступний суперник Лапіна оформив у професіоналах 11 перемог (3 – нокаутом). У Лапіна також 11 звитяг (4 – нокаутом). Востаннє український боксер виходив у ринг якраз в андеркарді реваншу Усика проти Тайсона Ф'юрі у грудні минулого року. Лапін переміг француза Ділана Коліна.

До слова. Даніель Лапін повинен був повернутись у ринг 12 квітня. Однак його запланований бій проти Роберта Рача був скасований. Причина – травма українського боксера.

Також в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа поєдинок проведуть колишній чемпіон світу Лоуренс Околі та чемпіон світу за версією WBC у бріджервейті Кевін Лерена.