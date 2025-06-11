Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх розкрив деталі майбутнього мегафайту. Визначилась остаточна дата та місце проведення поєдинку Сауля Альвареса проти Теренса Кроуфорда, інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Деталі мегафайту Альварес – Кроуфорд

Бій за абсолютне чемпіонство у другій середній вазі відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі (США). Поєдинок покаже американська стрімінгова платформа Netflix.

13 вересня Канело і Кроуфорд, дві легенди боксу, нарешті змагатимуться один проти одного в бою століття. Разом із Дейною Вайтом і Sela ми створимо щось справді неймовірне в Лас-Вегасі, щоб шанувальники з усього світу могли насолоджуватися цим боєм на Netflix,

– заявив Туркі Аль-аш Шейх.

Також авторитетний журнал випустив черговий постер мегафайту Альварес – Кроуфорд.



Альварес поб'ється із Кроуфордом у Лас-Вегасі / Фото The Ring

Нагадаємо, що Вірджил Ортіс повідомляв, що бій проти Канело може стати останнім у кар'єрі Кроуфорда. Натомість непереможний "Мисливець" не став ні підтверджувати, ні спростовувати цю інформацію.

Довідка. Теренс Кроуфорд провів на профі-рингу 41 бій, в усіх здобував перемоги (31 – нокаутом). Востаннє проводив офіційний поєдинок на початку серпня минулого року, коли переміг узбека Ісраїла Мадрімова.

Водночас Сауль Альварес наразі не роздумує над відходом на пенсію. Востаннє зірковий мексиканський боксер виходив у ринг 4 травня 2025 року, коли здолав Вільяма Скалла за одноголосним рішенням суддів. Ця звитяга, яка стала для Альвареса 63-ю у професіоналах, повернула Канело звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.