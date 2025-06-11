Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-аш Шейх раскрыл детали будущего мегафайта. Определилась окончательная дата и место проведения поединка Сауля Альвареса против Теренса Кроуфорда, информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

К теме Непобедимый "Охотник" назвал, сколько заработает за бой против Канело

Детали мегафайта Альварес – Кроуфорд

Бой за абсолютное чемпионство во втором среднем весе состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (США). Поединок покажет американская стриминговая платформа Netflix.

13 сентября Канело и Кроуфорд, две легенды бокса, наконец будут соревноваться друг против друга в бою века. Вместе с Дейной Уайтом и Sela мы создадим что-то действительно невероятное в Лас-Вегасе, чтобы поклонники со всего мира могли наслаждаться этим боем на Netflix,

– заявил Турки Аль-аш Шейх.

Также авторитетный журнал выпустил очередной постер мегафайта Альварес – Кроуфорд.



Альварес подерется с Кроуфордом в Лас-Вегасе / Фото The Ring

Напомним, что Вирджил Ортис сообщал, что бой против Канело может стать последним в карьере Кроуфорда. Зато непобедимый непобедимый "Охотник" не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

Справка. Теренс Кроуфорд провел на профи-ринге 41 бой, во всех одерживал победы (31 – нокаутом). Последний раз проводил официальный поединок в начале августа прошлого года, когда победил узбека Исраила Мадримова.

В то же время Сауль Альварес пока не раздумывает над уходом на пенсию. Последний раз звездный мексиканский боксер выходил в ринг 4 мая 2025 года, когда одолел Уильяма Скалла по единогласному решению судей. Эта победа, которая стала для Альвареса 63-й в профессионалах, вернула Канело звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.