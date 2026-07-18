"Просто дай мені шанс": ексчемпіон світу просить в Усика бій

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс-молодший не полишає надій розділити ринг з Олександром Усиком. Мексиканський боксер звернувся до колишнього абсолютного чемпіона світу.

У коментарі Fight Hub TV 36-річний Руїс закликав Усика дати йому шанс.

Усика викликали на бій

Руїс також пригадав, що українець відмовився від чемпіонських титулів, щоб самостійно обирати наступних суперників.

Просто дай менші шанс. Він пройшов через стільки важких боїв. Я не змушую його битися зі мною. Саме тому він і відмовився від поясів, щоб мати більше можливостей. І саме в цьому напрямку ми рухаємося,

– сказав мексиканець.

Нагадаємо, зірка Енді Руїса засяяла у 2019 році, коли він сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа та став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF. Цей бій визнали найбільшим апсетом у важкій вазі з часу поєдинку Леннокс Льюїс – Хасім Рахман у 2001 році.

Однак того ж року боксери провели реванш і Джошуа повернув собі титули. З того часу Енді провів ще три бої, в яких здобув 2 перемоги. Руїс не виходив на ринг із серпня 2024 року, коли закінчив унічию поєдинок із Джарреллом Міллером.

Водночас Усик, перебуваючи у Нью-Йорку, повідомив, що прагне провести останній бій у кар'єрі. Серед потенційних суперників українець назвав Тайсона Ф'юрі та Деонтея Вайлдера.