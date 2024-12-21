Тайсон йде у ва-банк: ексчемпіонка світу розповіла про надсерйозну підготовку Ф'юрі до реваншу

Вже сьогодні 21 грудня Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі вдруге у 2024 році зійдуться на одному ринзі. Колишня чемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова поділилась своїми очікуваннями щодо реваншу.

49-річна віцепрезидентка Ліги професійного боксу України не приховує своїх нервових емоцій щодо бою-реваншу Усик – Ф'юрі. Аліна Шатернікова сильно переживає за цей двобій, адже Тайсон Ф'юрі виглядає, як ніколи, дуже сконцентрованим, пише 24 Канал із посиланням на Трибуна.

Варте уваги "Буде війна": промоутер Ф'юрі дав зухвалий прогноз на реванш проти Усика

Шатернікова про серйозну підготовку Тайсона

На її думку, у реванші "Циганський король" може піти у ва-банк. Тому Олександру буде ще складніше, аніж у першій зустрічі.

Я дуже-дуже переживаю за цей двобій. Мені здається, що для Тайсона Фʼюрі це реально така історія, як ва-банк. Тобто, якщо він тут програє, то який сенс для нього вже продовжувати карʼєру?

– наголосила Шатернікова.

Також колишня чемпіонка світу розповіла інформацію, яку їй привідкрив один зі спаринг-партнерів британця Кевін Лерен. За його словами, Ф'юрі у тренувальному раунді відбоксував дуже багато раундів. Їх кількість була значно вищою, аніж Тайсон відпрацьовує зазвичай.

Шатернікова заявила, що британець робив ставку на джеб, аби привести до реваншу його до ідеального стану. Також колишній спаринг-партнер Тайсона запевнив, що "Циганський король", попри свою вагу, був дуже швидким під час підготовки, а його фізична форма буде значно кращою, аніж Усик та уболівальники бачили у травні цього року.

Нагадаємо! У травні 20124 року Усик та Ф'юрі провели повний 12-раундовий бій, у якому перемогу за роздільним рішенням суддів здобув Олександр.

Слід відзначити, що в Україні цей бій можна буде переглянути не раніше 01:00 ночі 22 грудня (за київським часом).