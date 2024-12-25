Усик – Ф'юрі 2: з'явилось повне відео реваншу
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі провели реванш року, якого так усі чекали. Український боксер вдруге переміг "Циганського короля" за рішенням суддів, підтвердивши свій статус непереможного.
Боксери провели повний 12-раундовий двобій, а переможця другої битви Усик – Ф'юрі знову визначали судді. Усі троє віддали одноголосну перемогу українському боксеру – тричі 116-112.
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Повний реванш Усик – Ф'юрі
Наразі Усик та Ф'юрі відсторонені від боксу. WBC усунула обох боксерів від рингу, аби не ризикувати їх здоров'ям після очного поєдинку. На супертяжів чекає відпочинок у колі родин.
Голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх зробив передноворічний подарунок для усіх любителів боксу. Туркі Аль аш-Шейх опублікував на своєму ютуб-каналі повне відео реваншу Усик – Ф'юрі, передає 24 Канал.
Повне відео реваншу Усик – Ф'юрі
Цікаво, що перед реваншем в Ер-Ріяді Туркі Аль аш-Шейх відкрито підтримував Ф'юрі. Керівник мріяв влаштувати трилогію у протистоянні Усик – Ф'юрі, але українець зруйнував усі плани Туркі Аль аш-Шейха. Хоча Тайсон досі поговорював про можливу трилогію із Усиком, але навряд Олександр знайде стимул втретє виходити у ринг проти британця після двох поспіль переміг над ним.