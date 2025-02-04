Це велика екосистема, – Усик зізнався, скільки витратив на підготовку до бою з Ф'юрі

Олександр Усик провів фантастичний поєдинок проти Тайсона Ф'юрі. Український чемпіон тривалий час займався у тренувальному таборі, щоб здолати "Циганського короля".

Олександр Усик поділився тим, що було залаштунками мегафайту із Тайсоном Ф'юрі. Зокрема, боксер розповів про підготовку до протистояння з британським супертяжем, повідомляє 24 канал із посиланням на Forbes.

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Усик розкрив деталі підготовки

Олександр Усик розповів про основні витрати при підготовці до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Український чемпіон назвав космічну суму у розмірі, яка сягає від 500 тисяч до 700 тисяч доларів.

Усик поділився тим, на що саме витратив такі шалені кошти. Олександр по пунктах пояснив, що входить до головного списку потреб у тренувальному таборі.

Це велика екосистема: гонорари команди, спаринг-партнерів і всіх долучених до роботи, оренда залів, спа-центрів для відновлення, оплата харчування, житла, обладнання, транспорту за потреби. Зараз у нас здебільшого власні автомобілі, які ми перевозимо з України до тренувальних таборів,

– розповів Усик.

Також Усик назвав інші витрати, які виникали в ході підготовки до бою. Український чемпіон виділив роботу медичного персоналу, а також перенесення поєдинків.

Так було напередодні першого бою з Тайсоном Ф'юрі: були два тренувальні табори, які обійшлися приблизно в 1 мільйон доларів,

– додав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі 21 грудня 2024 року одноголосним рішенням суддів. Український боксер вдало захистив чемпіонські титули та закріпився на вершині боксу.