Усик у видовищному реванші здолав Ф'юрі

У ночі із 21-го на 22-ге грудня (в Україні) Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі зійшлись у реванші в Ер-Ріяді. Український боксер вдруге у 2024-му році завдав поразки "Циганському королю".

Вперше боксери зійшлись у ринзі 18 травня 2024-го року. Тоді перенесена "битва століття" принесла справжню насолоду для прихильників боксу. Усик та Ф'юрі провели 12-раундовий поєдинок, переможця якого визначали судді. Їх підрахунки розійшлись, але були на користь Олександра. Українець завдав Тайсону першої поразки у кар'єрі та став абсолютним чемпіоном світу, повідомляє 24 Канал.

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Спекотний реванш

Однак на кону реваншу не стояло звання "абсолюта". Адже наприкінці червня Усик подарував пояс IBF, який тепер належить Даніелю Дюбуа.

Виходи обох боксерів до рингу були дуже ефектними.

Відео виходу Тайсона

Вихід на ринг Усика: дивіться відео

У першому раунді боксери не стали форсувати подій та пристрілювали одне по одному. Вже у наступному раунді обидва викинули декілька точних ударів. Тайсон неприємно потрапляв по голові та тулубу українця. Важкий раунд був для обох.

Ближче до екватора бою Усик почав більше влучати по тулубу та голові британця. У шостому раунді українець дуже сильно струснув голову "Циганського короля". Тайсона навіть похитнуло. Не надто Ф'юрі добре викидав джеб та аперкот, який йому так радили використовувати.

Кайфовий реванш

Сьомий раунд закінчився класною двійкою від українця. Восьмий раунд знову розпочався із влучного пострілу від Усика. Тайсон почав не витримувати темп та опускати руки.

Після восьмого раунду Олександр вирвався уперед за підрахунками суддів. Було видно, що в Усика залишилось більше сили, аніж у його британського опонента. Тайсон продовжував зближуватись та навішуватись на українця. Олександр у ці моменти встигав навіть влучно пробивати у клінчі.

В 11-му раунді рахунок був рівним 95:95. Дуже вчасно Усик викинув трійку. У фінальному раунді обидва боксери діяли небезпечно.

Переможця реваншу визначали судді, які в першому бою. Суддівські записки – 116:112 одноголосно на користь Усика. ТАААААКККК!!!! Він це зробив!!!!