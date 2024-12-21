Усик показав рекордну вагу перед реваншем із Ф'юрі: скільки важить "Циганський король"

За день до реваншу (20 грудня) відбулась традиційна церемонія зважування. Усі дізнались, у якій вазі підходять до бою Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

Церемонію зважування вів легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер, голос якого чула навіть дитина. Як і очікувалось, що ваги покажуть більшу позначку у Тайсона Ф'юрі, повідомляє 24 Канал.

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З якою вагою підходять боксери до реваншу

"Циганський король" набрав до реваншу 127,4 кілограма. А це майже на 10 кілометрів більше, аніж Тайсон важив перед першою зустріччю у травні 2024-го року.

Натомість Усик підійшов до реваншу із вагою 102,5 кілограми. Це рекордна вага для українського чемпіона.

Відео зважування Усика та Ф'юрі

Процедура зважування стала останнім медіазаходом, який передував самому бою, який відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. В Україні головний бій вечора боксу стартуватиме у ніч на 22-ге грудня не раніше 01:00 за київським часом.

До слова. Під час зважування Усик надіслав важливий меседж усьому світу. Олександр вийшов на церемонію із прапором на підтримку полонених захисників "Азовсталі".

"Циганський король" прагне реваншу та навіть заявляє, що відправить Усика у нокаут. Тайсон запевняв, що реванш проти нього стане останнім боєм у кар'єрі українця. Дуже багатообіцяльні слова, які не втіляться у реальність.

Цікаво, що шейхам потрібна перемога Тайсона і вони про це заявляють на публіку. Адже організатори вечора боксу у Саудівській Аравії хочуть влаштувати трилогію у протистояння Усик – Ф'юрі, а для цього потрібна звитяга британця.

Нагадаємо, що перший бій закінчився перемогою Усика за роздільним рішенням суддів.