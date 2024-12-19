У ринзі працювати рефері із Пуерто-Рико Роберто Рамірес-молодший. Для цього рефері реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі буде дебютним титульним поєдинком у хевівейті, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Ще у 2014-му році Рамірес-молодший судив бій між Деонтеєм Вайлдером та Маліком Скоттом. Однак у тому поєдинку у нинішнього рефері реваншу Усик – Ф'юрі не було багато роботи. Зустріч тривала лише один раунд. Вже у середині першого раунду Вайлдер нокаутував американського суперника.

Якщо Усик та Ф'юрі проведуть усі встановлені 12 раундів, то переможця реваншу визначать суддівські записки Херардо Мартінеса з Пуерто-Рико та двох американців – Пета Морлі та Фернандо Барбоза.

Нагадаємо! Перший бій між Усиком та Ф'юрі закінчився перемогою Олександра за роздільним рішенням суддів.

Раніше була інформація, що за реваншем Усик – Ф'юрі вперше в історії боксу буде стежити суддя зі штучним інтелектом, аби допомогти суддям у спірних ситуаціях під час бою.