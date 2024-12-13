Сіренко зробив сміливий прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Вже 21 грудня 2024 року Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі зійдуться у реванші. Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко зробив свій прогноз на цей двобій.

29-річний боксер впевнений, що обидва боксери добре попрацювали над помилками, які допустились у першому бою, аби не повторити їх у реванші. Владислав Сіренко не приховує свого захвату від майбутньої зустрічі, пише 24 Канал з посиланням на XSPORT.

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Цікавий прогноз від Сіренка

Також український боксер спрогнозував, чи пройде реванш Усик – Ф'юрі встановлену кількість раундів, тобто 12, як це було у першому поєдинку.

Для мене це буде дуже цікавий поєдинок, тому що кожен з бійців зможе зробити свою роботу над помилками. І мені особисто буде дуже цікаво побачити, що нового та цікавого вони зможуть реалізувати у наступному поєдинку. Я впевнений, що цей бій не пройде всієї дистанції й закінчиться достроково,

– заявив Сіренко.

Нагадаємо, що перший двобій тривав усі 12 раундів, хоча у дев'ятій 3-хвилинці Усик міг здобути дострокову перемогу. Олександр добре приклався до корпусу та голові Тайсона, відправивши його у нокдаун. Лише фінальний гонг і канати врятували британця від нокауту та відрахування часу. За перерву Ф'юрі зумів відновитись та провести усі раунди.

Але це не допомогло британцю перемогти. Судді, які розділились у рішенні, віддали звитягу Усику. Олександр став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса.

Реванш, як і перший бій, відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. В Україні цю зустріч можна буде переглянути у ніч із 21-го на 22-ге грудня на платформі MEGOGO.