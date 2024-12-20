Володимир Кличко влаштує чемпіонську підтримку Усику у реванші проти Ф'юрі

Олександр Усик 21 грудня зустрінеться у реванші із Тайсоном Ф'юрі. У чаші "Kingdom Arena" українського чемпіона підтримуватиме легендарний земляк Володимир Кличко.

48-річний колишній боксер вже прибув до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду. Володимир Кличко відвідав пресконференцію боксерів, яка відбулась 19 грудня, повідомляє 24 Канал.

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Підтримка легенди боксу

Після якої Кличко-молодший встиг перекинутись декількома фразами із Олександром Усиком та зробив селфі із чемпіоном. Володимир став одним із свідків рекордної дуелі поглядів за її тривалістю. Усик та Тайсон Ф'юрі понад 10 хвилин дивились у вічі одне одного та не могли відірвати погляд. Очну дуель перервали лише присутні, які стояли поруч із бійцями.

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Нагадаємо, що довкола Володимира Кличка є чимало чуток про можливе повернення українця у ринг заради побиття рекорду Джорджа Формана, який досі є найстаршим чемпіоном світу.

Цікаво, що Тайсон Ф'юрі готовий дати реванш українцю, якщо той остаточно вирішить повернутись у ринг. Однак "Циганський король" впевнений, що не рекордом керується Кличко-молодший, а грошима.