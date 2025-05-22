Дієтолог Ф'юрі назвав причини поразок від Усика
- Тайсон Ф'юрі двічі програв Олександру Усику у 2024 році, після чого оголосив про пенсію на початку 2025-го.
- Дієтолог Ф'юрі, Грег Мерріотт, вважає, що помилки у підготовці та функціональності команди вплинули на поразки Тайсона від Усика.
- Усик розглядає можливість трилогії з Ф'юрі для свого прощального бою, в той час як Ф'юрі підігріває інтерес до можливого повернення у ринг.
На початку 2025-го Тайсон Ф'юрі вчергове пішов на пенсію. Таке рішення "Циганський король" прийняв після того, як минулого року двічі програв Олександру Усику.
У травні Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі за роздільним рішенням суддів. Натомість у грудні 2024-го непереможний українець впевненіше здолав "Циганського короля" – за одноголосним рішенням суддів. Обидві зустрічі відбулись у саудівському Ер-Ріяді.
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Чому Ф'юрі програв Усику
Дієтолог британця Грег Мерріотт висловив свою думку щодо причин поразок Тайсона від Усика. За його словами, він розумів, що у команді Ф'юрі зробили велику помилку, яка вплинула на Тайсона під час офіційних боїв, передає 24 Канал із посиланням на TalkSport.
У мене не було в команді такого впливового голосу, щоб мене почули, щоб до мене прислухалися. Мені не сподобалося те, що я побачив. Я бачив, що вони все ускладнюють. Розумів, що все це позначиться на ринзі. Так і сталося. Йому просто треба було бути у топовій формі. Йому просто треба було трохи підтягнути функціоналку саме під Усика,
– сказав спеціаліст із харчування.
Це були дебютні поразки у кар'єрі Ф'юрі на профі-рингу. Тайсон у професіоналах провів 37 боїв, у яких здобув 34 перемоги (24 – нокаутом), зазнав двох поразок та розписав одну нічию (перший поєдинок із Деонтеєм Вайлдером). Востаннє Ф'юрі перемагав 29 жовтня 2023-го, коли ледь не програв колишньому чемпіону UFC Френсісу Нганну. Тайсон переміг за суддівськими записками за підсумками 10 раундів.
Відзначимо, що Усик розглядає трилогію із Ф'юрі для прощального бою у своїй кар'єрі. Британець навіть на пенсії підігріває інтерес до свого можливого повернення у ринг. Тайсон активно підтримує форму та навіть нещодавно провів 12-раундовий поєдинок.