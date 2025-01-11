Колишній чемпіон світу Келл Брук прокоментував реванш Усик – Ф'юрі. Британець не погоджується з результатом поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Бій мав виграти Ф'юрі

Келл Брук вважає, що Тайсон Ф'юрі мав перемогти Олександра Усика з мінімальним відривом. Британський експерт зазначив, що бій був дуже близьким, а "Циганський король" виступив краще, ніж у першому поєдинку.

Колишній чемпіон світу не згоден з оцінками суддів. Брук підкреслив, що він бачив інший бій та те, що деякі раунди можна було віддати обом боксерам.

Тайсон навіть був попереду на один раунд. Деякі люди кажуть, що він програв, але я побачив, що були раунди, які можна віддати в обидва боки. Я нарахував, що після завершення бою Тайсон вів із різницею в один раунд,

– сказав Брук.

Нагадаємо, що усі троє суддів віддали перемогу Олександру Усику одностайним рішенням. Загальний рахунок поєдинку – 116:112 на користь українського чемпіона.