Промоутер Усика підтвердив амбітні плани українця після реваншу, які можуть переписати історію

Вже 21 грудня 2024 року Олександр Усик спробує вдруге поспіль перемогти Тайсона Ф'юрі. Промоутер Олександр Красюк підтвердив плани українського чемпіона після реваншу в Ер-Ріяді.

Промоутер чемпіона світу за версією WBC, WBA, WBO та IBO зачепив ідею Олександра Усика із поверненням у крузервейт. Адже Олександр хоче переписати історію боксу та стати першим боксером в історії, який тричі стане абсолютним чемпіоном світу, інформує 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Красюк про майбутні плани Усика

Олександр Красюк запевнив, що він та команда українця підтримає будь-яке рішення Усика.

Так, Усик цілком серйозно говорить, що хоче повернутися в крузервейт та виграти усі пояси. Це рішення може вплинути на нього, час може вплинути. Але це залежить від нього, ми підтримуємо Усика завжди,

– сказав Красюк.

Наразі перед Усиком стоїть завдання перемогти Ф'юрі у бою-реванші, який відбудеться 21 грудня. Олександру потрібно успішно захистити свої титули.

Нагадаємо, що на кону реваншу не буде статусу "абсолюта" хевівейту, яке він здобув у травні цього року. Адже наприкінці червня Усик відмовився від поясу IBF, яким тепер володіє Даніель Дюбуа, котрий здолав Ентоні Джошуа.

Попри це все Тайсон запевняє, що візьме реванш в українця та поставить крапку на кар'єрі Усика.