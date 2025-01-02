Цього разу авторитетне видання Boxing Scene назвало перший бій між Усиком та Ф'юрі найкращим боєм року, що минув. Нагадаємо, що "битва століття", як її називали, повинна була відбутись ще у лютому 2024-го року, але була перенесена за декілька днів до бою через розсічення Ф'юрі, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Залишився без трону: Ф'юрі втратив лідерство у рейтингу WBO

Чергове визнання бою Усик – Ф'юрі

Тому поєдинок відтермінували до середини травня того ж року. Багато хто угледів у такому раптовому розсіченні Тайсона хитрощі, аби отримати більше часу на підготовку до бою проти Усика. Однак навіть додатковий час не допоміг Ф'юрі уникнути першої поразки у своїй кар'єрі.

Бій тривав усі 12 раундів, а переможця визначали судді. Вони розділились у своєму рішенні, але присудили перемогу Олександру Усику. Українець відібрав пояс WBC у британця та став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу у хевівейті після Леннокса Льюїса (із 1999-го року).

Відеоогляд першого бою Усик – Ф'юрі

Довідка. Вже у червні Усик свідомо відмовився від поясу IBF, яким тепер володіє Даніель Дюбуа, та втратив абсолютне чемпіонство.

На кону реваншу Усик – Ф'юрі не було статусу "абсолюта". І без цього всього Олександр вдруге за рік за рішенням суддів (цього разу одноголосним) переміг "Циганського короля" – тричі 116-112.