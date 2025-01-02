"Битву століття" за "абсолют" Усик – Ф'юрі назвали найкращим боєм 2024 року

Перший бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі знову відзначили у пресі. Поєдинок відбувся ще 18 травня 2024 року, а його далі продовжують виділити поміж інших двобоїв.

Цього разу авторитетне видання Boxing Scene назвало перший бій між Усиком та Ф'юрі найкращим боєм року, що минув. Нагадаємо, що "битва століття", як її називали, повинна була відбутись ще у лютому 2024-го року, але була перенесена за декілька днів до бою через розсічення Ф'юрі, повідомляє 24 Канал.

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Чергове визнання бою Усик – Ф'юрі

Тому поєдинок відтермінували до середини травня того ж року. Багато хто угледів у такому раптовому розсіченні Тайсона хитрощі, аби отримати більше часу на підготовку до бою проти Усика. Однак навіть додатковий час не допоміг Ф'юрі уникнути першої поразки у своїй кар'єрі.

Бій тривав усі 12 раундів, а переможця визначали судді. Вони розділились у своєму рішенні, але присудили перемогу Олександру Усику. Українець відібрав пояс WBC у британця та став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу у хевівейті після Леннокса Льюїса (із 1999-го року).

Відеоогляд першого бою Усик – Ф'юрі

Довідка. Вже у червні Усик свідомо відмовився від поясу IBF, яким тепер володіє Даніель Дюбуа, та втратив абсолютне чемпіонство.

На кону реваншу Усик – Ф'юрі не було статусу "абсолюта". І без цього всього Олександр вдруге за рік за рішенням суддів (цього разу одноголосним) переміг "Циганського короля" – тричі 116-112.