Король хевівейту прийняв пропозицію британського боксера. Проте поведінка Дюбуа не сподобалась Усику, він вважає, що Даніелю не варто було це робити, повідомляє 24 канал із посиланням на TNT Sports Boxing.

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Усик висловився про Дюбуа

Олександр Усик прокоментував поведінку Даніеля Дюбуа під час вечора боксу в Ер-Ріяді минулого року. Український чемпіон розкритикував британця, який підійнявся на ринг та кинув йому виклик.

На думку Олександра, "Динаміт" зарано зробив йому пропозицію щодо майбутнього поєдинку. Адже британського боксера чекає бій проти Джозефа Паркера.

Те, що зробив Даніель, було поганою ідеєю, тому що в нього запланований бій. Він сказав, що хоче реванш. Будь ласка, зроби свою роботу 22 лютого, а якщо виграєш – привітання,

– сказав Усик.

Також Олександр Усик заявив, що Даніель Дюбуа не став кращим після їх зустрічі у Вроцлаві у 2023 році. Український чемпіон підкреслив, що "Динаміт" не був краще у поєдинку з Ентоні Джошуа, але це бокс, тому він тепер чемпіон світу.

Нагадаємо, що Даніель Дюбуа битиметься проти Джозефа Паркера в Ер-Ріяді – 22 лютого. Переможець поєдинку отримає шанс битись з Олександром Усиком за абсолют у надважкій вазі.