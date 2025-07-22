Відомий український тренер назвав переможця трилогії Усик – Ф'юрі

У суботу, 19 липня, Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа. Український боксер вдруге переміг британця та знову став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.

Тайсон Ф'юрі перед реваншем Усик – Дюбуа заявив про бажання провести третій бій із українським чемпіоном. Михайло Зав'ялов зробив прогноз на можливий поєдинок, повідомляє 24 канал із посиланням на "Спорт-Експрес Україна".

Читайте також Ф'юрі анонсував вогняну трилогію з Усиком: боксер назвав дату бою

Що сказав Зав'ялов про трилогію Усик – Ф'юрі?

Відомий український тренер поділився власними думками про майбутнє Олександра Усика у професійному ринзі. Михайло Зав'ялов вважає, що піти після бою з Даніелем Дюбуа було б правильне рішення.

Проте лише українському чемпіону вирішувати, що робити далі. Спеціаліст відповів, хто переможе у потенційному третьому бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Битися чи ні далі, організовувати, чи ні бій номер три – вирішувати виключно Саші та його команді. А от ці слова на ринзі про бій номер три з Ф’юрі, можливо, він сказав у стані ейфорії. Якщо ж бій з Тайсоном все ж організують, то, я вважаю, що Усик і втретє його переможе,

– сказав Зав'ялов.

Нагадаємо, що Олександр Усик двічі побив Тайсона Ф'юрі у 2024 році. Після другої поразки Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення професійної кар'єри.

Раніше повідомляли про те, що Дюк Маккензі висловився про можливий третій бій Усик – Ф'юрі. Колишній чемпіон світу назвав переможця потенційного протистояння.