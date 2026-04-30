Хто з українських боксерів має військові звання
- Олександр Хижняк, олімпійський чемпіон, служить у Державній прикордонній службі України як спортсмен-інструктор і дебютував у професійному боксі в 2026 році.
- Олександр Усик, олімпійський чемпіон, є військовослужбовцем Державної прикордонної служби України і активно підтримує ЗСУ, залишаючись непереможеним у професійному боксі.
- Сергій Дзиндзирук, відомий боксер, служить у Силах територіальної оборони України як лейтенант і очолює мобільну вогневу групу, спеціалізуючись на знищенні ворожих безпілотників.
Деякі спортсмени мають військові звання, бо виступають за армійські клуби або проходять офіційну службу. Вони можуть отримувати звання за спортивні досягнення та участь у міжнародних змаганнях, але тільки в межах оформленої служби.
Хто з українських боксерів має військове звання?
- Олександр Хижняк
Олімпійський чемпіон і військовослужбовець Державної прикордонної служби України, де він проходив службу як спортсмен-інструктор спортивної команди. Він є срібним призером Олімпійських ігор 2020 року в Токіо та чемпіоном Олімпіади 2024 року в Парижі, а також чемпіоном світу й Європи 2017 року.
У березні 2026 року Хижняк успішно дебютував у професійному боксі, здобувши перемогу нокаутом над колумбійцем Вільмером Бароном.
Про нього також розповідали у спецпроєкті МВС України "Герої" як про визначного українського боксера, олімпійського чемпіона та спортсмена-інструктора ДПСУ. До складу спортивної команди Державної прикордонної служби України він входить із 2015 року.
Олександр Усик
Він є військовослужбовцем Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року він долучився до підрозділів територіальної оборони Київської області.
Наразі Усик активно підтримує Збройні сили України та бере участь у різних ініціативах на їхню користь. Також Усик є одним із амбасадорів платформи UNITED24, яка займається відновленням України.
Він є олімпійським чемпіоном – здобув золоту медаль на Іграх 2012 року в Лондоні. У професійному боксі станом на 2026 рік він залишається непереможеним, маючи 24 перемоги у 24 поєдинках.
Сергій Дзиндзирук
Відомий український професійний боксер, який нині служить у лавах Сил територіальної оборони України у званні лейтенанта. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року він добровільно вступив до ТрО та очолив мобільну вогневу групу, що займається знищенням ворожих безпілотників, зокрема типу "Шахед", у межах своєї зони відповідальності.
У професійному боксі Дзиндзирук володів чемпіонським титулом протягом шести років (2005 – 2011), успішно захистивши його шість разів. За кар'єру він здобув 37 перемог, з яких 23 – нокаутом, зазнав 2 поразок і один бій завершив унічию.
На аматорському рівні спортсмен став срібним призером чемпіонату світу 1997 року, дворазовим призером чемпіонатів Європи, а також брав участь в Олімпійських іграх 1996 року в Атланті.