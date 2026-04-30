Хто з українських боксерів має військові звання

Деякі спортсмени мають військові звання, бо виступають за армійські клуби або проходять офіційну службу. Вони можуть отримувати звання за спортивні досягнення та участь у міжнародних змаганнях, але тільки в межах оформленої служби.

Серед українських боксерів також є спортсмени, які мають військові звання. Про них розповість 24 Канал.

Хто з українських боксерів має військове звання?

Олександр Хижняк

Олімпійський чемпіон і військовослужбовець Державної прикордонної служби України, де він проходив службу як спортсмен-інструктор спортивної команди. Він є срібним призером Олімпійських ігор 2020 року в Токіо та чемпіоном Олімпіади 2024 року в Парижі, а також чемпіоном світу й Європи 2017 року.

У березні 2026 року Хижняк успішно дебютував у професійному боксі, здобувши перемогу нокаутом над колумбійцем Вільмером Бароном.

Про нього також розповідали у спецпроєкті МВС України "Герої" як про визначного українського боксера, олімпійського чемпіона та спортсмена-інструктора ДПСУ. До складу спортивної команди Державної прикордонної служби України він входить із 2015 року.

Олександр Усик

Він є військовослужбовцем Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року він долучився до підрозділів територіальної оборони Київської області.

Наразі Усик активно підтримує Збройні сили України та бере участь у різних ініціативах на їхню користь. Також Усик є одним із амбасадорів платформи UNITED24, яка займається відновленням України.

Він є олімпійським чемпіоном – здобув золоту медаль на Іграх 2012 року в Лондоні. У професійному боксі станом на 2026 рік він залишається непереможеним, маючи 24 перемоги у 24 поєдинках.

Олександр Усик / Фото Getty Images

Сергій Дзиндзирук

Відомий український професійний боксер, який нині служить у лавах Сил територіальної оборони України у званні лейтенанта. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року він добровільно вступив до ТрО та очолив мобільну вогневу групу, що займається знищенням ворожих безпілотників, зокрема типу "Шахед", у межах своєї зони відповідальності.

Сергій Дзиндзирук / Фото з відкритих джерел

У професійному боксі Дзиндзирук володів чемпіонським титулом протягом шести років (2005 – 2011), успішно захистивши його шість разів. За кар'єру він здобув 37 перемог, з яких 23 – нокаутом, зазнав 2 поразок і один бій завершив унічию.

На аматорському рівні спортсмен став срібним призером чемпіонату світу 1997 року, дворазовим призером чемпіонатів Європи, а також брав участь в Олімпійських іграх 1996 року в Атланті.