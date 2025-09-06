Укр Рус
Новини боксу "Не вистоїть": легенда боксу відреагував на можливий бій Усик – Ітаума
6 вересня, 11:16
2

"Не вистоїть": легенда боксу відреагував на можливий бій Усик – Ітаума

Софія Кулай
Основні тези
  • Колишній боксер Дюк Маккензі вважає, що Мозес Ітаума не зможе перемогти Олександра Усика, і такий бій може зруйнувати кар'єру молодого британця.
  • Ітаума, який переміг Ділліана Вайта, має 13 перемог у професійному боксі, але відмовляється викликати Усика на бій, вважаючи, що ще не заслужив на це.
  • Дюк Маккензі підкреслив, що поки немає боксера, який міг би здолати Усика, і вважає, що Мозесу потрібно продовжувати розвиватися.

Колишній британський боксер Дюк Маккензі висловився щодо можливого бою між Олександром Усиком і Мозесом Ітаумою. На думку легенди, не народилось ще жодного боксера, який міг би здолати українця.

За його словами, Мозес Ітаума не вистоїть у бою проти Олександра Усика. Дюк Маккензі розповів, що такий двобій є руйнуванням кар'єри 20-річного британського боксера, передає 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

Що сказав Маккензі про можливий бій Усик – Ітаума?

На думку легендарного ексбоксера, наразі ніхто не може наблизитись до Усика. 

Ітауму потрібно розвивати. Його бій з Усиком? Не треба його кидати проти Олександра. Ніхто не може наблизитися до Усика, Мозес не вистоїть. Всі знають, що у світі немає поки такого боксера, який би переміг Олександра. Якщо вони хочуть зруйнувати кар'єру Мозеса – то нехай ставлять проти Усика на бій,
– сказав Маккензі.

Довідка. Дюк Маккензі провів на профі-рингу 46 боїв, у яких здобув 39 перемог (20 – нокаутом) при 7-ми поразках.

Що відомо про потенційну битву Усика проти Ітауми?

  • 16 серпня Мозес легко переміг нокаутом досвідченого Ділліана Вайта.
  • Ітаума заявив, що не буде кидати виклик Усику, адже не заслужив на цей двобій.
  • Попри це британець вже у свої 20 років провів 13 переможних боїв на профі-рингу (11 – нокаутом). Мозес досі не знає смаку поразок.
  • Промоутер Едді Хірн розповів, хто може завдати першої поразки у кар'єрі Ітауми, якого вже називають "Новим Майком Тайсоном".