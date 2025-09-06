Колишній британський боксер Дюк Маккензі висловився щодо можливого бою між Олександром Усиком і Мозесом Ітаумою. На думку легенди, не народилось ще жодного боксера, який міг би здолати українця.

За його словами, Мозес Ітаума не вистоїть у бою проти Олександра Усика. Дюк Маккензі розповів, що такий двобій є руйнуванням кар'єри 20-річного британського боксера, передає 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

Що сказав Маккензі про можливий бій Усик – Ітаума?

На думку легендарного ексбоксера, наразі ніхто не може наблизитись до Усика.

Ітауму потрібно розвивати. Його бій з Усиком? Не треба його кидати проти Олександра. Ніхто не може наблизитися до Усика, Мозес не вистоїть. Всі знають, що у світі немає поки такого боксера, який би переміг Олександра. Якщо вони хочуть зруйнувати кар'єру Мозеса – то нехай ставлять проти Усика на бій,

– сказав Маккензі.

Довідка. Дюк Маккензі провів на профі-рингу 46 боїв, у яких здобув 39 перемог (20 – нокаутом) при 7-ми поразках.

Що відомо про потенційну битву Усика проти Ітауми?