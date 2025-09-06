Бывший британский боксер Дюк Маккензи высказался относительно возможного боя между Александром Усиком и Мозесом Итаумой. По мнению легенды, не родилось еще ни одного боксера, который мог бы одолеть украинца.

По его словам, Мозес Итаума не выстоит в бою против Александра Усика. Дюк Маккензи рассказал, что такой поединок является разрушением карьеры 20-летнего британского боксера, передает 24 Канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

Что сказал Маккензи о возможном бое Усик – Итаума?

По мнению легендарного экс-боксера, пока никто не может приблизиться к Усику.

Итауму нужно развивать. Его бой с Усиком? Не надо его бросать против Александра. Никто не может приблизиться к Усику, Мозес не выстоит. Все знают, что в мире нет пока такого боксера, который бы победил Александра. Если они хотят разрушить карьеру Мозеса – то пусть ставят против Усика на бой,

– сказал Маккензи.

Справка. Дюк Маккензи провел на профи-ринге 46 боев, в которых одержал 39 побед (20 – нокаутом) при 7-ми поражениях.

Что известно о потенциальной битве Усика против Итаумы?