"Не выстоит": легенда бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
- Бывший боксер Дюк Маккензи считает, что Мозес Итаума не сможет победить Александра Усика, и такой бой может разрушить карьеру молодого британца.
- Итаума, который победил Диллиана Уайта, имеет 13 побед в профессиональном боксе, но отказывается вызывать Усика на бой, считая, что еще не заслужил на это.
- Дюк Маккензи подчеркнул, что пока нет боксера, который мог бы одолеть Усика, и считает, что Мозесу нужно продолжать развиваться.
Бывший британский боксер Дюк Маккензи высказался относительно возможного боя между Александром Усиком и Мозесом Итаумой. По мнению легенды, не родилось еще ни одного боксера, который мог бы одолеть украинца.
По его словам, Мозес Итаума не выстоит в бою против Александра Усика. Дюк Маккензи рассказал, что такой поединок является разрушением карьеры 20-летнего британского боксера, передает 24 Канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.
Что сказал Маккензи о возможном бое Усик – Итаума?
По мнению легендарного экс-боксера, пока никто не может приблизиться к Усику.
Итауму нужно развивать. Его бой с Усиком? Не надо его бросать против Александра. Никто не может приблизиться к Усику, Мозес не выстоит. Все знают, что в мире нет пока такого боксера, который бы победил Александра. Если они хотят разрушить карьеру Мозеса – то пусть ставят против Усика на бой,
– сказал Маккензи.
Справка. Дюк Маккензи провел на профи-ринге 46 боев, в которых одержал 39 побед (20 – нокаутом) при 7-ми поражениях.
Что известно о потенциальной битве Усика против Итаумы?
- 16 августа Мозес легко победил нокаутом опытного Диллиана Уайта.
- Итаума заявил, что не будет бросать вызов Усику, ведь не заслужил на этот поединок.
- Несмотря на это британец уже в свои 20 лет провел 13 победных боев на профи-ринге (11 – нокаутом). Мозес до сих пор не знает вкуса поражений.
- Промоутер Эдди Хирн рассказал, кто может нанести первое поражение в карьере Итаумы, которого уже называют "Новым Майком Тайсоном".