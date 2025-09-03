Олександр Усик роздумує над своїм майбутнім у боксі. Проте українського чемпіона почали активно пов'язувати з Мозесом Ітаумою, який швидко почав набирати ходу та здобувати перемоги.

Леннокс Льюїс висловився щодо бою Усик – Ітаума. Легенда боксу закликав Мозеса не битися з абсолютним чемпіоном світу у хевівейті, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Чому Ітаумі не потрібен бій з Усиком?

Леннокс Льюїс вважає, що Мозесу Ітаумі ще рано битися з Олександром Усиком. Колишній чемпіон світу наголосив, що 20-річному британському боксеру краще зачекати, коли українець завершить кар'єру.

Легенда боксу наголосив, що Олександр Усик зовсім скоро покине професійний ринг. Льюїс підкреслив, що Мозес Ітаума лише навчається та набирається досвіду, тому йому не можна битися з українським боксером.

Ніколи не можна квапитися. Якщо поспішиш, це може дорого обійтися твоїй кар’єрі. Тому краще взяти свій шанс, коли він реально буде, коли ти будеш готовий,

– сказав Льюїс.

Нагадаємо, що в останньому бою Мозес Ітаума бився з Ділліаном Вайтом. Британець нокаутував досвідченого земляка у першому раунді протистоянні.

Хто такий Мозес Ітаума?