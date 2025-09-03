Александр Усик размышляет над своим будущим в боксе. Однако украинского чемпиона начали активно связывать с Мозесом Итаумой, который быстро начал набирать ход и одерживать победы.

Леннокс Льюис высказался относительно боя Усик – Итаума. Легенда бокса призвал Мозеса не драться с абсолютным чемпионом мира в хевивейте, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Читайте также Слезы Маккола, скандальное рассечение Кличко: лучшие бои Льюиса в карьере

Почему Итауме не нужен бой с Усиком?

Леннокс Льюис считает, что Мозесу Итауми еще рано драться с Александром Усиком. Бывший чемпион мира отметил, что 20-летнему британскому боксеру лучше подождать, когда украинец завершит карьеру.

Легенда бокса отметил, что Александр Усик совсем скоро покинет профессиональный ринг. Льюис подчеркнул, что Мозес Итаума только учится и набирается опыта, поэтому ему нельзя драться с украинским боксером.

Никогда нельзя торопиться. Если поспешишь, это может дорого обойтись твоей карьере. Поэтому лучше взять свой шанс, когда он реально будет, когда ты будешь готов,

– сказал Льюис.

Напомним, что в последнем бою Мозес Итаума дрался с Диллианом Уайтом. Британец нокаутировал опытного земляка в первом раунде противостояния.

Кто такой Мозес Итаума?