Олександр Усик відпочиває після перемоги над Даніелем Дюбуа. А у боксерській спільноті наразі активно пов'язують українського чемпіона з Мозесом Ітаумою.

Зрештою британський боксер висловився щодо бою проти Олександра Усика. Мозес Ітаума розповів, чи хоче битися проти абсолютного чемпіона світу, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing King Media.

Що сказав Ітаума про бій з Усиком?

Мозес Ітаума заявив, що бій проти Олександра Усика – це безпрограшна ситуація для нього. Оскільки у разі перемоги він стане чемпіоном світу, а якщо програє, то поступиться найкращому боксеру в історії.

Ітаума наголосив, що він не винен, що провів мало часу у рингу. Проте боксер заявив, що його з командою хвилює кількість раундів, які він провів.

Причина, чому ми б билися з Усиком, хоча мені й потрібно провести більше часу на ринзі, полягає в тому, що бій з Усиком – це безпрограшна ситуація. Якщо я вийду туди і переможу, то я стану чемпіоном світу у надважкій вазі. Але якщо я, не дай Боже, програю, то я програю Усику — чемпіону світу у надважкій вазі, а мені зараз 20 років. Тож це безпрограшна ситуація,

– сказав Ітаума.

Раніше Адам Сміт у студії talkSPORT пояснив, чому Мозес Ітаума має наміри потрапити у тренувальний табір Олександра Усика. Британський боксер хоче навчитися методики підготовки українського боксера.

Що відомо про Усика та Ітауму?