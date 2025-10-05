Александр Усик отдыхает после победы над Даниэлем Дюбуа. А в боксерском сообществе сейчас активно связывают украинского чемпиона с Мозесом Итаумой.

В конце концов британский боксер высказался относительно боя против Александра Усика. Мозес Итаума рассказал, хочет ли драться против абсолютного чемпиона мира, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.

Что сказал Итаума о бое с Усиком?

Мозес Итаума заявил, что бой против Александра Усика – это беспроигрышная ситуация для него. Поскольку в случае победы он станет чемпионом мира, а если проиграет, то уступит лучшему боксеру в истории.

Итаума отметил, что он не виноват, что провел мало времени в ринге. Однако боксер заявил, что его с командой волнует количество раундов, которые он провел.

Причина, почему мы бы дрались с Усиком, хотя мне и нужно провести больше времени на ринге, заключается в том, что бой с Усиком – это беспроигрышная ситуация. Если я выйду туда и побежу, то я стану чемпионом мира в супертяжелом весе. Но если я, не дай Бог, проиграю, то я проиграю Усику - чемпиону мира в супертяжелом весе, а мне сейчас 20 лет. Поэтому это беспроигрышная ситуация,

– сказал Итаума.

Ранее Адам Смит в студии talkSPORT объяснил, почему Мозес Итаума намерен попасть в тренировочный лагерь Александра Усика. Британский боксер хочет научиться методике подготовки украинского боксера.

Что известно об Усике и Итауме?