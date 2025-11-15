"Новий Майк Тайсон" зізнався, чи відбудеться його бій з Усиком
- Мозес Ітаума хоче битися з Олександром Усиком та вважає, що може перемогти українського боксера.
- Ітаума вважає, що перемога над Усиком скасувала б усі його досягнення, але бажає провести з ним поєдинок або спаринг.
Мозес Ітаума один із найкращих боксерів нового покоління. 20-річному британцю часто приписують бій з Олександром Усиком.
Ітаума висловився щодо того, чи відбудеться його бій проти Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал Sean Zittel.
Читайте також Вордлі зізнався, чи реальний його бій проти Усика
Чи битметься Ітаума проти Усика?
Британський боксер розповів, що хоче битися проти абсолютного чемпіона світу. Він заявив, що щиро вірить у те, що зможе здолати настільки досвідченого суперника в очному протистоянні.
Мозес Ітаума наголосив, що завжди матиме шанс у рингу. Проте він може не мати шансу отримати поєдинок, зокрема, проти Олександра Усика.
Я не думаю, що поєдинок відбудеться. Якщо Усик битиметься зі мною і я виграю – це скасує усі ті здобутки, що він має. На мою думку, це скасує усе, чого він досяг. Але я хотів би розділити із ним у реальному поєдинку або спаринг-сесії,
– розповів Ітаума.
Раніше Бен Девісон в інтерв'ю SkySports висловився про бій Усик – Ітаума. Він вважає, що українському боксеру потрібно битися проти британця, адже у нього не було таких суперників.
Хто такий Ітаума?
Мозес Ітаума провів у професійному ринзі 13 боїв. За свою кар'єру він не програв жодного разу – 13 перемог.
Наступний бій британець проведе 24 січня 2026 року. Його суперником буде Джермейн Франклін.
Востаннє Ітаума бився проти Ділліана Вайта у серпні цього року. Британець у першому раунді нокаутував досвідченого опонента.