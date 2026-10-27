Усик і Канело зустрілися в Саудівській Аравії: мексиканець показав спільні фото з українцем

Український боксер Олександр Усик і мексиканець Сауль Альварес, відомий як Канело, зустрілися в тренувальному залі після прибуття до Ер-Ріяда. Зіркові боксери продемонстрували дружні стосунки, а мексиканець поділився спільними фотографіями в соціальних мережах.

Усик та Альварес невимушено поспілкувалися під час зустрічі. На опублікованих кадрах спортсмени обіймаються та позують перед камерою зі стиснутими кулаками.

Канело готується до бою з Мбіллі

Канело опублікував фотографії в інстаграм-сторіс, підписавши їх словом "Брат".

Усик та Канело / Фото з інстаграму мексиканського спортсмена та The Ring

Також у мережі з'явилося відео зустрічі боксерів, на якому Усик жартує з мексиканцем.

31 жовтня в Ер-Ріяді Альварес проведе поєдинок проти володаря титулу WBC у другій середній вазі Крістіана Мбіллі.

На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC, яким володіє французький боксер. Для Канело цей поєдинок стане можливістю повернутися до боротьби за чемпіонські титули після поразки від Теренса Кроуфорда у вересні 2025 року.

Усик допомагав Канело під час підготовки

Перед приїздом до Саудівської Аравії мексиканець тренувався в іспанській Гандії, де мав змогу працювати поруч із командою Усика. Безпосередньо підготовкою Альвареса керував його багаторічний тренер Едді Рейносо.