Експерт назвав аутсайдера гіпотетичного бою Усик – Кличко

Володимир Кличко стає все ближчим до повернення у ринг, аби стати найстаршим чемпіоном світу, побивши рекорд Джорджа Формана. Оглядач боксу та експерт Бен Девіс оцінив шанси Кличка-молодшого у ринзі, якщо той таки здійснить офіційний камбек.

Експерт пригадав слова Олександра Красюка, промоутера Олександра Усика, про можливий бій між чемпіоном світу та Володимиром Кличком. Бен Девіс обрав фаворита гіпотетичного очного бою Усик – Кличко, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Аутсайдер бою Усик – Кличко

Девіс відзначив, що Кличко-молодший залишив після себе велику спадщину у боксі, але все одно хоче повернутись на ринг заради рекорду Формана. Оглядач боксу припустив, що існують певні побоювання щодо відновлення кар'єри Володимира, через його вік.

У березні Кличку-молодшому виповниться вже 49 років.

Кличко підтримує чудову форму та регулярно тренується, що може допомогти подолати будь-які перешкоди. Але в протистоянні з Усиком Володимир був би аутсайдером,

– заявив Бен Девіс.

До слова. Промоутер Олександр Красюк вже спростував інформацію про можливий бій Усика проти Кличка.

Також експерт висловив свою думку щодо кар'єри Олександра Усика, яку сильно підтримує Володимир Кличко.

"Олександр навряд піде на пенсію, попри те, що йому 38 років і він уже багато чого досягнув у цьому виді спорту. Команда українця ще розглядає декілька потенційних суперників. Варто зазначити, що Кличко підтримував кар'єру Усика і навіть був присутнім на рингу, коли чинний чемпіон зберіг свої пояси у грудні", – сказав Девіс.

Наразі Усик чекає бою Дюбуа – Паркер, де може визначитись наступний суперник українця. Натомість серед потенційних опонентів Кличка розглядали Даніеля Дюбуа та Тайсона Ф'юрі. Однак останній на початку 2025-го року вкотре повішав рукавички на цвях.