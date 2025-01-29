Ексчемпіон світу оцінив шанси Усика у гіпотетичному бою проти легендарного Льюїса

Все більше прогнозів з'являється на гіпотетичні поєдинки Олександра Усика проти легенд боксу. Цього разу колишній чемпіон світу за версією WBC у першій важкій вазі Тоні Белью уявив, якби закінчився бій непереможного українця проти Леннокса Льюїса.

Цікаво, що саме Олександр Усик у травні 2024-го став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса. Сталось це завдяки першій перемозі українця над Тайсоном Ф'юрі.

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Белью про потенційний бій Усик – Холіфілд

Тоні Белью зізнався, що не поставив би Усика вище легендарного Леннокса Льюїса. Також колишній британський боксер назвав тренер, який видав приголомшливу співпрацю із Льюїсом, повідомляє 24 Канал із посиланням на SecondsOut.

Мені важко було б поставити Усика вище за Леннокса Льюїса. Леннокс був технічно блискучим, особливо з великим Емануелем Стюардом у своєму куті. Річ не у тому, що він би його розгадав, я думаю, він би просто був надто сильним, адже Леннокс був першим представником епохи гігантів, першим великим хлопцем,

– сказав Белью.

Довідка. Тоні Белью закінчив кар'єру боксера ще у 2018-му році. Британець повішав рукавички на цвях після дострокової поразки від Олександра Усика у 8-му раунді, яка відбулась 10 листопада 2018-го.

Відзначимо, що Емануель Стюард свого часу був тренером Володимира Кличка.

Нагадаємо, що Леннокс Льюїс був присутній на реванші Усика проти Тайсона Ф'юрі, у якому за одноголосним рішенням суддів переміг Олександр. Легенді боксу сподобався цей двобій та зауважив, що Усик здобув заслуженому перемогу.