Усик може отримати несподіваного суперника: одного з боксерів він вже бив

Олександр Усик володіє усіма головними титулами у надважкій вазі. Тому на поєдинок з українським боксером є безліч претендентів.

Стало відомо, що Усик може отримати ще одного можливого опонента. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Читайте також "Все може статися": відомий боксер оцінив шанси Вордлі у поєдинку з Усиком

Хто може стати претендентом на бій з Усиком?

Зовсім скоро має бути погоджений бій за титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF. І тоді у поєдинку зустрінуться Даніель Дюбуа та Френк Санчес.

Дюбуа вже володів цим титулом і програв його в бою з Усиком. А тоді як Санчес вперше поб'ється за нього.

Ми готові битися з Дюбуа, щоб довести, що Санчес вийшов на елітний рівень. Хоча, звичайно, його цікавить лише перший номер, абсолютний чемпіон,

– сказав менеджер Санчеса.

Раніше Агіт Кабаєл в інтерв'ю Queensberry Promotions розповів, що мав битися проти Даніеля Дюбуа. Проте британський боксер в останній момент відмовився, хоча сам кинув виклик.

Що відомо про Дюбуа та Санчеса?