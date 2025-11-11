Усик може отримати несподіваного суперника: одного з боксерів він вже бив
- Усик може зустрітися з Даніелем Дюбуа або Френком Санчесом, якщо вони погодять бій за титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF.
- Дюбуа вже програвав Усикові, а Санчес має можливість вперше боротися за цей титул.
Олександр Усик володіє усіма головними титулами у надважкій вазі. Тому на поєдинок з українським боксером є безліч претендентів.
Стало відомо, що Усик може отримати ще одного можливого опонента. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.
Хто може стати претендентом на бій з Усиком?
Зовсім скоро має бути погоджений бій за титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF. І тоді у поєдинку зустрінуться Даніель Дюбуа та Френк Санчес.
Дюбуа вже володів цим титулом і програв його в бою з Усиком. А тоді як Санчес вперше поб'ється за нього.
Ми готові битися з Дюбуа, щоб довести, що Санчес вийшов на елітний рівень. Хоча, звичайно, його цікавить лише перший номер, абсолютний чемпіон,
– сказав менеджер Санчеса.
Раніше Агіт Кабаєл в інтерв'ю Queensberry Promotions розповів, що мав битися проти Даніеля Дюбуа. Проте британський боксер в останній момент відмовився, хоча сам кинув виклик.
Що відомо про Дюбуа та Санчеса?
Даніель Дюбуа за свою кар'єру провів 25 поєдинків у профі-ринзі. На його рахунку 22 перемоги та 3 поразки.
Востаннє Дюбуа бився 19 липня 2025 року проти Усика. Український боксер нокаутував британця у п'ятому раунді.
Френк Санчес за свою кар'єру провів 27 боїв у професійному ринзі. За цей час він здобув 23 перемоги та 4 нічиї.