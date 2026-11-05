У Британії закликали Усика відмовитися від бою з Бенавідесом

Колишній британський боксер, а нині коментатор Пол Сміт вважає, що Олександру Усику не варто повертатися до першої важкої ваги заради поєдинку з непереможеним Девідом Бенавідесом. На його думку, такий бій може стати серйозним ризиком для спадщини українського спортсмена.

Своїми міркуваннями експерт поділився в коментарі для talkSPORT Boxing. Сміт наголосив, що Усик востаннє виступав у крузервейті ще у 2018 році, а відтоді суттєво змінився як фізично, так і з огляду на вік.

Пол Сміт пояснив, чому Усику не варто битися з Бенавідесом

На думку Сміта, потенційне протистояння з Бенавідесом є невдалим варіантом для українця.

Він уже не молодшає. Ми всі помітили певний спад, хоча, мабуть, ніхто з нас не хоче цього визнавати. Це було помітно в його останньому бою з Ріко. До того ж Ріко був непростим суперником через свій стиль,

– зазначив британець.

Водночас він визнав, що в найкращій формі Усик мав би перевагу над американцем.

Я не кажу, що найкраща версія Усика в крузервейті не перемогла б Бенавідеса. Перемогла б. Але тієї найкращої версії Усика вже немає. Опускатися у вазі й ризикувати зруйнувати свою спадщину в бою з молодим, голодним до перемог, технічним і дуже активним Бенавідесом – абсолютно неправильне рішення для Усика,

– заявив коментатор.

Окремо Сміт підкреслив, що Усик завжди підтверджував свої слова справами, тому до його заяв про повернення в крузервейт варто ставитися серйозно. Однак сам британець не хотів би бачити, як українець ризикує своєю репутацією заради цього протистояння.

Не думаю, що в Олександра зараз найкращий вік для такого поєдинку. Мені здається, він уже продемонстрував кілька ознак вікових змін. Я не хотів би, щоб історія запам'ятала цей результат саме таким, яким він може бути, адже на піку їхньої форми все склалося б зовсім інакше,

– пояснив Сміт.

Водночас експерт визнав, що поєдинок Усика проти Бенавідеса мав би величезний інтерес серед уболівальників і став би справжнім боєм.

Нагадаємо, Усик раніше підтвердив намір повернутися до першої важкої ваги та провести бій із Бенавідесом. Українець також розглядає можливість знову поборотися за звання абсолютного чемпіона світу.

Сам Бенавідес раніше заявляв про впевненість у своїй перемозі над українцем.