Спортивний журналіст Сергій Пейчев поділився думками щодо майбутнього Олександра Усика та можливого суперника українського боксера в його заключному поєдинку професійної кар'єри. На його думку, найкращим завершенням боксерського шляху Усика стала б третя зустріч із британцем Тайсоном Ф'юрі.

Пейчев зізнався, що залишився не надто задоволеним останнім поєдинком українця проти кікбоксера Ріко Верховена. Про це він розповів в інтерв'ю для 24 Каналу.

Усик може завершити кар'єру третім боєм із Ф'юрі

За його словами, Усик виглядав незвично, а незручна манера ведення бою суперника могла вплинути на перебіг протистояння.

Поєдинок проти кікбоксера мені сподобався менше, як і всім. Усик був не схожим сам на себе, була незручна техніка суперника, не було, мені здається, повної готовності Усика. І поєдинок був, напевно, не той, яким варто завершувати кар'єру,

– сказав журналіст.

На думку Пейчева, українцю варто провести щонайменше ще один бій. Одним із головних кандидатів на роль наступного суперника Усика є непереможений американець Девід Бенавідес.

Тому Усик шукає ще один бій, як мінімум. Як я розумію, це буде Бенавідес, і там дуже багато різноманітних ризиків. Якщо він переможе, звісно, це буде суперзавершення кар'єри – на цьому можна закінчити,

– зазначив він.

Водночас журналіст зізнався, що особисто хотів би побачити ще одне протистояння Усика з Ф'юрі. На його думку, така зустріч мала б особливий емоційний підтекст і стала б гучною подією у світовому боксі.

Але я хотів би, щоб він усе ж таки закінчив на Тайсоні Ф'юрі. Тому що там багато емоцій, там велике шоу, там великі імена. Якщо Ф'юрі переможе Джошуа, а Усик переможе свого наступного опонента, і вони ще раз зійдуться – це буде прям вау. Це було б дуже круто,

– підсумував журналіст.

Можливі суперники Усика

Наразі головним пріоритетом Усика на 2027 рік називають поєдинок проти Бенавідеса, який виступає у першій важкій вазі. Водночас офіційного контракту на цей бій поки немає.

Ще одним варіантом для українця залишається третя зустріч із Ф'юрі. Такий сценарій може стати реальнішим, якщо британський боксер переможе Ентоні Джошуа у запланованому на грудень поєдинку.

Раніше команда Усика також розглядала можливість організації бою проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера. Однак переговори ускладнилися через розбіжності щодо фінансових умов.