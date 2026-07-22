Не Вайлдер: у Британії обрали суперника Усику на прощальний бій

Олександр Усик перебуває у пошуках суперника для наступного поєдинку, який може стати останнім у кар'єрі ексчемпіона світу. У списку претендентів найчастіше фігурує ім'я американця Деонтея Вайлдера.

Однак британський боксер Фрейзер Кларк у коментарі talkSPORT Boxing заявив, що немає причин для бою Усик – Вайлдер.

Хто має стати суперником Усика

Кларк зазначив, що раніше цей поєдинок був би дійсно цікавий, однак наразі рівень Усика вищий за Вайлдера.

"Я навіть не знаю, які амбіції Деонтея Вайлдера у цьому спорті. І чи захотів би він тепер битися з Олександром Усиком у прощальному бою, коли він віддав усі титули?", – сказав Кларк.

Водночас боєць переконаний, що 39-річний українець може провести третій бій проти Тайсона Ф'юрі або із суперзіркою UFC Джоном Джонсом.

"Якщо це не Тайсон Ф'юрі або інший боксер такого рівня, я думаю, варто розглянути американських зірок, когось на зразок Джона Джонса з UFC. Я думаю, що він дуже популярний в Америці. Я не думаю, що ми говоримо лише про бокс. Ці кросоверні бої, подобається вам це чи ні, нікуди не подінуться. І коли мова заходить про бій Усика на стадіоні в Америці, то це ім'я першим спадає на думку", – резюмував британець.

Хто найімовірніше стане суперником Усика

Напередодні Усик відвідав Нью-Йорк, де побував на фіналі чемпіонату світу з футболу. Українець поспілкувався з місцевими журналістами та заявив, що прагне провести бій проти Ф'юрі або Вайлдера.

Британський боксер неодноразово підтверджував бажання зустрітися з Олександром після того, як двічі програв йому у 2024 році. Уже 24 липня Тайсон битиметься з польським ветераном Маріушем Вахом, після чого повинен зустрітися з Ентоні Джошуа. Тому не відомо, чи є шанси для організації поєдинку Ф'юрі з Усиком найближчим часом.

Щодо Вайлдера, то команда українця вела переговори з представниками американця раніше цього року, проте вони не увінчалися успіхом. Як наслідок Усик обрав бій проти Ріко Верховена. Тепер же менеджер Деонтея Шеллі Фінкель сказав, що його клієнт відкритий до нової пропозиції.

Водночас Джон Джонс виключив можливість зустрічі з Олександром за правилами боксу.