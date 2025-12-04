Усик зізнався, що хотів би побитися з бійцем UFC, який зганьбився поїздкою до Чечні

Олександр Усик висловився щодо можливого поєдинку за правилами ММА. Ба більше, український боксер назвав бійця з UFC, з яким не проти зустрітися в октагоні.

Усик не проти побитися з колишнім чемпіоном UFC, який зганьбився поїздкою в Росію. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Champs.

З ким хотів би побитися Усик за правилами ММА?

Усик зізнався, що задумувався про те, аби провести поєдинок за правилами ММА. Однак він підкреслив, що згодом зрозумів, що це погана ідея.

У відповідь на питання, з ким би українським боксер побився з UFC, він назвав одну людину.

З Джоном Джонсом,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що нещодавно Джонс завітав до Чечні на запрошення Рамзана Кадирова.

Як Джонс з'їздив до Кадирова?

Кадиров запросив колишнього чемпіона UFC на святкування 18-річчя свого сина. Джонс на своїй сторінці в соціальній мережі Х висловив захоплення від поїздки у Грозний.

Це було круто. Мене запросив президент Кадиров. Я провів день, святкуючи 18-річчя його сина, мені дозволили постріляти з екзотичної зброї, найбільше сподобався РПГ. Мене ще ніколи так не пригощали – їв, як король, – сказав Джонс.

Окрім того, ексчемпіон не залишився з порожніми руками. Джонс придбав квартиру у Грозному.

