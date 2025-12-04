Усик признался, что хотел бы подраться с бойцом UFC, который опозорился поездкой в Чечню
- Александр Усик заявил, что хотел бы подраться с Джоном Джонсом по правилам ММА.
- Джон Джонс недавно посетил Чечню по приглашению Рамзана Кадырова и выразил восторг от поездки.
Александр Усик высказался относительно возможного поединка по правилам ММА. Более того, украинский боксер назвал бойца из UFC, с которым не против встретиться в октагоне.
Усик не против подраться с бывшим чемпионом UFC, который опозорился поездкой в Россию. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Champs.
С кем хотел бы подраться Усик по правилам ММА?
Усик признался, что задумывался о том, чтобы провести поединок по правилам ММА. Однако он подчеркнул, что впоследствии понял, что это плохая идея.
В ответ на вопрос, с кем бы украинским боксер подрался из UFC, он назвал одного человека.
С Джоном Джонсом,
– сказал Усик.
Напомним, что недавно Джонс посетил Чечню по приглашению Рамзана Кадырова.
Как Джонс съездил к Кадырову?
Кадыров пригласил бывшего чемпиона UFC на празднование 18-летия своего сына. Джонс на своей странице в социальной сети Х выразил восторг от поездки в Грозный.
Это было круто. Меня пригласил президент Кадыров. Я провел день, празднуя 18-летие его сына, мне разрешили пострелять из экзотического оружия, больше всего понравился РПГ. Меня еще никогда так не угощали – ел, как король, – сказал Джонс.
Кроме того, экс-чемпион не остался с пустыми руками. Джонс приобрел квартиру в Грозном.
Кто такой Джонс?
Американский боец дебютировал в ММА в 2008 году. За это время он провел 28 победных боев, а также потерпел одно поражение в профессиональной карьере.
Интересно, что в первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2011 году. Джонс стал самым молодым обладателем чемпионского пояса в истории промоушена – тогда ему было 23 года.
Последний бой в карьере Джонса состоялся в ноябре прошлого года, в котором он одолел Стипе Миочича. В июне этого года американец объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет.