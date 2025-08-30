Олександр Усик зобов'язаний провести захист титулу WBO у бою з Джозефом Паркером, адже інакше втратить чемпіонський пояс та статус абсолютного чемпіона світу. Боксер з Нової Зеландії мріє побитись з українцем.

Проте, ймовірно, поєдинок Усик – Паркер не відбудеться. Спенсер Браун, менеджер Джозефа, назвав наступного суперника тимчасового чемпіона світу WBO, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News+.

З ким битиметься Паркер?

Спенсер Браун розповів, що, ймовірно, наступним суперником Джозефа Паркера стане представник Великої Британії. Менеджер боксера заявив, що його клієнт захистить звання тимчасового чемпіона світу до Різдва.

Серед можливих суперників Паркера – Даніель Дюбуа, Фабіо Вордлі та навіть Дерек Чісора. Браун наголосив, що у Джозефа великий вибір опонентів для наступного поєдинку.

Можливо, це буде Дюбуа або Фабіо Вордлі. Вибір великий, але одним із цих найкращих хлопців може бути Дерек Чісора, він у чудовому стані. Тож, на мою думку, він битиметься з одним із цих трьох. У нас є один бій, який я не можу вам назвати, але є одна людина, яка особливо виділяється, і я думаю, що бій відбудеться з нею,

– сказав Браун.

Нагадаємо, що Джозеф Паркер повинен був битися проти Даніеля Дюбуа ще на початку 2025 року. Проте британець знявся з бою через захворювання, а новозеландець бився з Мартіном Баколе, якого нокаутував у другому раунді.

Раніше повідомляли про те, що у команді Усика назвали наступного суперника, з яким Олександр зустрінеться. Сергій Лапін підкреслив, що є правила, яких потрібно дотримуватись.