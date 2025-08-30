Александр Усик обязан провести защиту титула WBO в бою с Джозефом Паркером, ведь иначе потеряет чемпионский пояс и статус абсолютного чемпиона мира. Боксер из Новой Зеландии мечтает подраться с украинцем.

Однако, вероятно, поединок Усик – Паркер не состоится. Спенсер Браун, менеджер Джозефа, назвал следующего соперника временного чемпиона мира WBO, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News+.

С кем будет драться Паркер?

Спенсер Браун рассказал, что, вероятно, следующим соперником Джозефа Паркера станет представитель Великобритании. Менеджер боксера заявил, что его клиент защитит звание временного чемпиона мира до Рождества.

Среди возможных соперников Паркера – Даниэль Дюбуа, Фабио Уордли и даже Дерек Чисора. Браун отметил, что у Джозефа большой выбор оппонентов для следующего поединка.

Возможно, это будет Дюбуа или Фабио Уордли. Выбор большой, но одним из этих лучших ребят может быть Дерек Чисора, он в отличном состоянии. Поэтому, по моему мнению, он будет драться с одним из этих трех. У нас есть один бой, который я не могу вам назвать, но есть один человек, который особенно выделяется, и я думаю, что бой состоится с ним,

– сказал Браун.

Напомним, что Джозеф Паркер должен был драться против Даниэля Дюбуа еще в начале 2025 года. Однако британец снялся с боя из-за заболевания, а новозеландец дрался с Мартином Баколе, которого нокаутировал во втором раунде.

Ранее сообщалось о том, что в команде Усика назвали следующего соперника, с которым Александр встретится. Сергей Лапин подчеркнул, что есть правила, которых нужно придерживаться.