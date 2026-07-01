Втрачав 12% гонорару: у США назвали причину, чому Усик залишив титули чемпіона світу

Відомий тренер зі США Роберт Гарсія вважає, що Олександр Усик зробив вакантними чемпіонські титули, щоб не сплачувати комісійні санкціонуючим органам. Український боксер відмовився від трьох поясів – WBC, WBA та IBF.

Гарсія сказав, що не здивований, адже 3% від великого гонорару – це серйозні гроші, а Усику вони вже не потрібні. Його слова передає Fight Hub TV.

Дивіться також Повернення Кличка у бокс: експерт назвав можливого суперника та умови бою

Усик доводилося платити великі комісійні

На думку тренера, Олександр уже довів, що є одним із найкращих боксерів в історії, тому йому більше немає потреби захищати пояси. За його словами, бій проти наступного суперника й так буде великим, і за нього Усик отримає великий гонорар.

Гарсія зазначив, що українець нещодавно провів поєдинок проти кікбоксера Ріко Верховена, який мав лише один професійний бій, але глядачі все одно з нетерпінням чекали на цей поєдинок. Він припускає, що Усик відчув: його кар'єра вже наближається до завершення.

Фахівець також зауважив, що захищати чотири пояси означало б віддавати по 3% за кожен, тобто загалом 12% гонорару. Оскільки Усик заробляє дуже великі гроші, він його не звинувачує. Навпаки, Гарсія сказав, що, ймовірно, сам порадив би Усику вчинити саме так.

Окрім того, Гарсія підтримав ймовірне рішення Усика битися проти ексчемпіона світу WBC Деонтея Вайлдера. Тренер переконаний, що це буде великий бій.

"Тож я насправді поважаю його за те, що він ухвалив це рішення. Важко сказати, що ти більше не хочеш бути чемпіоном, бо багатьом бійцям потрібно бути чемпіонами, щоб заробляти гроші. Багатьом бійцям потрібен пояс, щоб заробляти гроші. Якщо у вас немає пояса, то більшість чемпіонів не варті тих грошей, які вони отримують, коли мають титул. Тож повага до нього. Він знає, що йому не потрібно бути чемпіоном, щоб заробляти багато грошей", – сказав Гарсія.

Чому Усик відмовився від титулів

Нагадаємо, 39-річний Усик відмовився від титулів і фактично втратив статус об'єднаного чемпіона. Боксер пояснив, що зробив це свідомо, аби інші спортсмени отримали шанс поборотися за ці пояси.

Сергій Лапін, радник спортсмена, уточнив, що звільнення титулів відкриває дорогу Ентоні Джошуа, який тепер матиме можливість змагатися за них.

У коментарі 24 Каналу Усик запевнив, що не завершує професійну кар'єру. Українець заявив, що планує провести ще один бій і пообіцяв незабаром розповісти про це детальніше.