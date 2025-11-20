З'явились потенційні суперники Усика: чи є серед них трилогія із Ф'юрі

Олександр Усик свідомо відмовився від поясу WBO. Таке рішення українського боксера зробило із Фабіо Вордлі нового чемпіона світу.

Олександр Усик уник бою із Фабіо Вордлі, який був обов'язковим претендентом по лінії WBO. Видання The Standard проаналізувало потенційних суперників українського боксера, інформує 24 Канал.

Варто побачити Блекаут для Дюбуа від Усика та падіння Берінчика: найкращі нокаути 2025 року

Хто може стати суперником Усика?

Обов'язковим претендентом на бій може стати Агіт Кабаєл, який є тимчасовим чемпіоном за версією WBC. Портал запевняє, що боксера з Криму може не привабити такий варіант. Щоправда, у німецького бійця вже запланований захист титулу. 10 січня 2026 року Кабаєл поб'ється проти непереможного поляка Даміана Книби.

Раніше Кабаєл розповідав, що змусить Усика зненавидіти його стиль ведення бою.

"Я не програвав протягом усієї кар'єри. Я бився з топовими суперниками в надважкій вазі. Я переміг усіх цих хлопців. Це був би дуже близький бій. Я думаю, що Усик зненавидить мій стиль. Коли я б’ю по корпусу та по голові – це інше", – процитували у talkSPORT Boxing слова німецького боксера.

Також журналісти вважають, що Олександр із фінансової точки зору може погодитись на трилогію із Ентоні Джошуа або Тайсоном Ф'юрі, який перемагав вже по два рази.

Водночас не виключається варіант із Джейком Полом. Нагадаємо, що українець вже висловлював своє бажання побитись із Полом-молодшим в октагоні за правилами змішаних єдиноборств у наступному 2026 році.

Відзначимо, що і Пол, і Джошуа вже мають своїх наступних суперників. Точніше сказати, то ці боксери вийдуть в один ринг 19 грудня 2025 року у Маямі (США).

Хто ще хоче побитись із Усиком?