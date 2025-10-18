Олександр Усик за свою кар'єру здолав чимало боксерів. Проте залишаються, ті хто хочуть битися з абсолютним чемпіоном світу та вважають, що могуть здолати його.

Айк Ібеабучі зробив гучну заяву щодо Олександра Усика. Непереможений боксер, якому вже 52 роки здивував спільноту, повідомляє 24 канал із посиланням на World Boxing News.

Що сказав Ібеабучі про бій з Усиком?

Айк Ібеабучі висловив бажання битися з Олександром Усиком. 52-річний нігірієць заявив, що його повернення у бокс не було чимось дивовижним.

Досвідчений боксер заявив, що його повернення було обіцянкою. Ібеабучі сказав, що це була обіцянка усьому світу, що він зробить те, що він почав дуже давно.

Усик – людина, яка на вершині, великий чемпіон, але його правління скоро закінчиться. Я повертаюся не для тренувань. Я йду за титулом чемпіона світу. Я доберуся до Усика. "Президент" налаштований серйозно,

– сказав Ібеабучі.

Раніше Френк Воррен в інтерв'ю ютуб-канал talkSPORT розповів, з ким має битися Олександр Усик. Промоутер заявив, що українському боксеру буде вигідніше провести бій з Тайсоном Ф'юрі, оскільки це буде грошовий поєдинок.

Хто такий Ібеабучі?