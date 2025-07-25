У Саудівській Аравії несподівано відмовляються від організації прощального бою Усика

WBO санкціонувала Олександру Усику бій проти Джозефа Паркера. Тепер у команд боксерів є 30 днів, щоб досягти угоди, інакше будуть призначені промоутерські торги.

Ймовірно, якщо Олександр Усик відмовиться від бою проти Джозефа Паркера, тоді знову втратить звання абсолютного чемпіона. Адже новозеландець є обов'язковим претендентом по лінії WBO. Якщо їх бій таки відбудеться, то швидше за все його не буду організовувати Riyadh Season і Sela, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Саудити не хочуть бою Усик – Паркер?

Вони не зацікавлені у бою Усика проти Паркера.

Нагадаємо, що 19 липня українець вдруге здолав Даніеля Дюбуа та повернув собі звання "абсолюта" у хевівейті. Також Усик втретє став абсолютним чемпіоном світу у своїй кар'єрі. Попереду в Олександра прощальний бій на профі-рингу.

Наразі невідомо достеменно, хто стане суперником Усика у його "last dance". Не виключено, що ним стане Паркер, Тайсон Ф'юрі, який вже анонсував трилогію на "Вемблі", Дерек Чісора та інші. Також Джейк Пол хоче побитись в октагоні із українським чемпіоном.

За спиною українського боксера вже 24 переможні бої у професіоналах.

Натомість Паркер провів на профі-рингу 39 поєдинків, у яких оформив 36 перемог (24 – нокаутом) при 3-х поразках. Джозеф зазнав поразок у боях проти Ентоні Джошуа, Ділліана Вайта та Джозефа Джойса. Востаннє новозеландець виходив у ринг у лютому 2025-го, коли у другому раунді нокаутував Мартіна Баколе. Хоча до останніх днів суперником Паркера у тому протистоянні мав стати Даніель Дюбуа, але захворів і знявся із вечора боксу.