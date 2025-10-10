Джозеф Паркер продовжує говорити про бій з Олександром Усиком. Новозеландський боксер виступив з гучною заявою щодо можливого поєдинку з абсолютним чемпіоном світу.

Джозеф Паркер розповів, як переможе Олександра Усика, якщо вони домовляться про бій. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Що сказав Паркер про бій з Усиком?

Джозеф Паркер пригадав, що Олександр Усик травмований, тому отримав певну відстрочку від WBO. Новозеландський боксер наголосив, що українець великий боксер і всі знають, як він підкорив королівський дивізіон.

Проте усі боксери хочуть, щоб чемпіонські титули рухалися. Паркер закликав Усика приступити до дії.

Зараз я просто турбуюся про те, що можу контролювати, і про тих, хто стоїть переді мною, і я просто буду битися бій за боєм. Немає сенсу дивитися вперед, тому що так можна застрягти. Якщо Усик буде доступний, прекрасно, я розіб'ю йому обличчя. Якщо ні, я розберуся з тим, хто стоїть переді мною,

– сказав Паркер.

Раніше в інтерв'ю DAZN Джозеф Паркер говорив про те, що наразі не думає про бій з Олександром Усиком. Його думки та він сфокусовані на поєдинку проти Фабіо Вордлі.

Що відомо про Усика і Паркер?