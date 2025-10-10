"Я разобью ему лицо": известный боксер выступил с громким заявлением относительно Усика
- Джозеф Паркер заявил, что готов победить Александра Усика, если они договорятся о бое.
- Паркер также отметил, что сейчас сосредоточен на своем следующем поединке против Фабио Уордли.
Джозеф Паркер продолжает говорить о бое с Александром Усиком. Новозеландский боксер выступил с громким заявлением относительно возможного поединка с абсолютным чемпионом мира.
Джозеф Паркер рассказал, как победит Александра Усика, если они договорятся о бое. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.
Что сказал Паркер о бое с Усиком?
Джозеф Паркер вспомнил, что Александр Усик травмирован, поэтому получил определенную отсрочку от WBO. Новозеландский боксер отметил, что украинец великий боксер и все знают, как он покорил королевский дивизион.
Однако все боксеры хотят, чтобы чемпионские титулы двигались. Паркер призвал Усика приступить к действию.
Сейчас я просто беспокоюсь о том, что могу контролировать, и о тех, кто стоит передо мной, и я просто буду драться бой за боем. Нет смысла смотреть вперед, потому что так можно застрять. Если Усик будет доступен, прекрасно, я разобью ему лицо. Если нет, я разберусь с тем, кто стоит передо мной,
– сказал Паркер.
Ранее в интервью DAZN Джозеф Паркер говорил о том, что пока не думает о бое с Александром Усиком. Его мысли и он сфокусированы на поединке против Фабио Уордли.
Что известно об Усике и Паркер?
Джозеф Паркер будет драться против Фабио Уордли 25 октября 2025 года. Бой состоится в Лондоне.
Победитель боя Паркер – Уордли станет главным претендентом на поединок с Александром Усиком.
