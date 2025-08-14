Олександр Усик повернув статус абсолютного чемпіона світу, здолавши Даніеля Дюбуа у реванші. Тепер український боксер повинен битись з Джозефом Паркером.

Інакше Олександр Усик втратить один з титулів, а з тим і свій "абсолют". Український боксер попросив WBO відкласти бій з тимчасовим чемпіоном світу з Нової Зеландії, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Читайте також Відомий тренер розповів, скільки ще боїв потрібно провести Ітаумі, аби вийти на рівень Усика

Чому Усик попросив відкласти бій з Паркером?

Френк Воррен розповів, чому Олександр Усик попросив відтермінувати поєдинок із Джозефом Паркером. Промоутер наголосив, що наразі український чемпіон травмований.

Воррен також повідомив, якщо Усик вирішить не битись з Паркером взагалі, то титул стане вакантним. У такому випадку Джозеф боксуватиме з переможцем бою Ітаума – Вайт за вакантний чемпіонський пояс WBO.

Він (Усик – 24 канал) учора надіслав листа, в якому попросив продовжити переговорний період через травму, перш ніж буде ухвалено будь-яке офіційне рішення. Переможець бою між Мозесом і Ділліаном опиниться на першій позиції в рейтингу, і якщо бій Усика з Паркером не відбудеться, тоді Джо доведеться битися з офіційним претендентом номер один,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа у реванші 19 липня 2025 року. Український чемпіон нокаутував британського боксера у п'ятому раунді поєдинку.

Раніше повідомляли про те, що Ділліан Вайт висловився про бій між Олександром Усиком та Джозефом Паркером у найближчому майбутньому. Британський боксер поділився думкою, чи погодиться українець на поєдинок.

;