Легендарний тренер розповів, завдяки чому Усик "відправив спати" Дюбуа

Олександр Усик вдруге переміг Даніеля Дюбуа. Український чемпіон у реванші 19 липня 2025 року завдав нищівної поразки британському боксеру у рідних стінах суперника.

Тедді Атлас висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа. Колишній тренер Майка Тайсона пояснив, чому Король хевівейту відправив в нокаут "Динаміта", повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку фахівця в Х.

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Чому Усик нокатував Дюбуа?

Олександр Усик знищив Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді ревашну. Український чемпіон спершу відправив у нокдаун британського боксера, а за лічені секунди нокаутував суперника, провівши ефектну серію ударів.

Тедді Атлас відреагував на дострокову перемогу Олександра Усика у реванші проти Даніеля Дюбуа.

Він багато речей робить добре, як, наприклад, коли контратакував, щоб закінчити сьогоднішній бій. Але є одна особлива річ, яку він робить протягом усієї кар'єри. Перемагає. Велич,

– написав Атлас.

Нагадаємо, Олександр Усик об'єднав усі пояси у королівскому дивізіоні. Український боксер вдруге став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Раніше повідомляли, що Олександр Усик провів битву поглядів з Джейком Полом після перемоги над Даніелем Дюбуа. До цього ходили чутки про можливий бій між українцем і американцем.